Морган Фриман подхватил заразную инфекцию
Популярный актер Морган Фримен подхватил заразную инфекцию.
По данным TMZ, заболевание сорвало его планы на последнее грандиозное шоу.
В частности, 86-летний актер был вынужден отменить свою поездку в Великобританию. У него поднялась температура, а врачи, после обследования, сказали Фримену, что тот заразен.
В связи с этим, о многочисленных интервью знаменитости, тем более за океаном, не могло быть и речи.
Фримен должен был совершить медиа-тур для продвижения сериала «Спецназ: Львица", где он сыграл вместе с Зои Салданой и Николь Кидман.
Также он собирался появиться со своими коллегами в программе BBC "The One Show".