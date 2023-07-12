



Морган Фриман подхватил заразную инфекцию

Популярный актер Морган Фримен подхватил заразную инфекцию.



По данным TMZ, заболевание сорвало его планы на последнее грандиозное шоу.



В частности, 86-летний актер был вынужден отменить свою поездку в Великобританию. У него поднялась температура, а врачи, после обследования, сказали Фримену, что тот заразен.



В связи с этим, о многочисленных интервью знаменитости, тем более за океаном, не могло быть и речи.



Фримен должен был совершить медиа-тур для продвижения сериала «Спецназ: Львица", где он сыграл вместе с Зои Салданой и Николь Кидман.



Также он собирался появиться со своими коллегами в программе BBC "The One Show".

