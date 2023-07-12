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Морган Фриман подхватил заразную инфекцию
12.07.2023 21:16 Алина Груднева

Морган Фриман подхватил заразную инфекцию

Популярный актер Морган Фримен подхватил заразную инфекцию.

По данным TMZ, заболевание сорвало его планы на последнее грандиозное шоу.

В частности, 86-летний актер был вынужден отменить свою поездку в Великобританию. У него поднялась температура, а врачи, после обследования, сказали Фримену, что тот заразен.

В связи с этим, о многочисленных интервью знаменитости, тем более за океаном, не могло быть и речи.

Фримен должен был совершить медиа-тур для продвижения сериала «Спецназ: Львица", где он сыграл вместе с Зои Салданой и Николь Кидман.

Также он собирался появиться со своими коллегами в программе BBC "The One Show".
 

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