



Мэтт Дэймоном и Бен Аффлек снялись в фильмо о Nike: вышел первый трейлер



Amazon выпустил первый трейлер фильма Air, который расскажет о сотрудничестве известного спортивного бренда Nike с баскетболистом Майклом Джорданом. Премьера фильма ожидается 5 апреля 2023 года. В ноябре 2022 года Бен Аффлек и Мэтт Дэймон создали продюсерскую компанию Artists Equity. Фильм Air стал первым их проектом.



Сюжет фильма разворачивается в 1980-х годах, когда Nike являлся самым популярным спортивным брендом в США. В это время компания пыталась подписать контракт с Майклом Джорданом. В центре истории – Сонни Ваккаро, известный менеджер по спортивному маркетингу в Nike.



По словам создателей, сам Джордан в картине не появится, но он "будет незримо присутствовать в качестве масштабной мифической фигуры".



Главные роли в фильме исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. В съемках приняла участие Виола Дэвис в роли матери баскетболиста. Она стала важной фигурой в подписании контракта между Джорданом и Nike. Также в фильме снялись – Джейсон Бейтман, Крис Мессина, Крис Такер, Густаф Скарсгард, Джулиус Теннон.

Бренд Air Jordan выпустил свою первую красно-черную модель кроссовок в 1985 году совместно с Nike. Ожидалось, что за первые 4 года бренд сможет заработать 3 миллиона долларов. Однако, все сложилось иначе – Air Jordan собрал почти 130 миллионов прибыли. За последние пять лет бренд принесла своим владельцам 19 миллиардов долларов.