Мартин Скорсезе намерен снять фильм об Иисусе Христе
После окончания Каннского кинофестиваля режиссер Мартин Скорсезе отправился в тур в Италию, где встретился с Папой Римским Франциском. Там режиссер объявил, что создаст фильм об Иисусе, пишет Variety.
"Я откликнулся на призыв Папы Римского к создателям единственным известным мне способом: сочинением и написанием сценария об Иисусе. И я собираюсь начать его съемки", – заявил Скорсезе на пресс-конференции в Ватикане. Режиссер и его супруга Хелен Моррис получили краткую частную аудиенцию в Ватикане. Скорсезе рассказал, что его вдохновил и взбудоражил призыв Франциска II "увидеть Иисуса". Конференцию организовали иезуитское издание La Civiltà Cattolica и Джорджтаунский университет.
Во время разговора Скорсезе отметил свое увлечение фильмом Пьера Паоло Пазолини "Евангелие от Матфея". Режиссер также рассказал о значении его собственной эпопеи 1988 года "Последнее искушение Христа" и о "дальнейшем шаге в исследовании фигуры Иисуса", который представляет драма 2016 года "Молчание" о преследовании христиан-иезуитов в Японии XVII в.
Итальянский тур Скорсезе также включает в себя:
- серию показов его фильмов в сочетании с работами, вдохновившими режиссера на творчество;
- мастер-классы для студентов римской киношколы Centro Sperimentale;
- встречу в Болонье, где он будет гостем Cineteca di Bologna – киноархива, который проводит фестиваль Il Cinema Ritrovato.