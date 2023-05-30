



Мартин Скорсезе намерен снять фильм об Иисусе Христе

После окончания Каннского кинофестиваля режиссер Мартин Скорсезе отправился в тур в Италию, где встретился с Папой Римским Франциском. Там режиссер объявил, что создаст фильм об Иисусе, пишет Variety.



"Я откликнулся на призыв Папы Римского к создателям единственным известным мне способом: сочинением и написанием сценария об Иисусе. И я собираюсь начать его съемки", – заявил Скорсезе на пресс-конференции в Ватикане. Режиссер и его супруга Хелен Моррис получили краткую частную аудиенцию в Ватикане. Скорсезе рассказал, что его вдохновил и взбудоражил призыв Франциска II "увидеть Иисуса". Конференцию организовали иезуитское издание La Civiltà Cattolica и Джорджтаунский университет.



Во время разговора Скорсезе отметил свое увлечение фильмом Пьера Паоло Пазолини "Евангелие от Матфея". Режиссер также рассказал о значении его собственной эпопеи 1988 года "Последнее искушение Христа" и о "дальнейшем шаге в исследовании фигуры Иисуса", который представляет драма 2016 года "Молчание" о преследовании христиан-иезуитов в Японии XVII в.



Итальянский тур Скорсезе также включает в себя:

серию показов его фильмов в сочетании с работами, вдохновившими режиссера на творчество;

мастер-классы для студентов римской киношколы Centro Sperimentale;

встречу в Болонье, где он будет гостем Cineteca di Bologna – киноархива, который проводит фестиваль Il Cinema Ritrovato.