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Мартин Скорсезе намерен снять фильм об Иисусе Христе
30.05.2023 19:35 Наталья Богинская

Мартин Скорсезе намерен снять фильм об Иисусе Христе

После окончания Каннского кинофестиваля режиссер Мартин Скорсезе отправился в тур в Италию, где встретился с Папой Римским Франциском. Там режиссер объявил, что создаст фильм об Иисусе, пишет Variety.

"Я откликнулся на призыв Папы Римского к создателям единственным известным мне способом: сочинением и написанием сценария об Иисусе. И я собираюсь начать его съемки", – заявил Скорсезе на пресс-конференции в Ватикане. Режиссер и его супруга Хелен Моррис получили краткую частную аудиенцию в Ватикане. Скорсезе рассказал, что его вдохновил и взбудоражил призыв Франциска II "увидеть Иисуса". Конференцию организовали иезуитское издание La Civiltà Cattolica и Джорджтаунский университет.

Во время разговора Скорсезе отметил свое увлечение фильмом Пьера Паоло Пазолини "Евангелие от Матфея". Режиссер также рассказал о значении его собственной эпопеи 1988 года "Последнее искушение Христа" и о "дальнейшем шаге в исследовании фигуры Иисуса", который представляет драма 2016 года "Молчание" о преследовании христиан-иезуитов в Японии XVII в.

Итальянский тур Скорсезе также включает в себя:

  • серию показов его фильмов в сочетании с работами, вдохновившими режиссера на творчество; 
  • мастер-классы для студентов римской киношколы Centro Sperimentale; 
  • встречу в Болонье, где он будет гостем Cineteca di Bologna – киноархива, который проводит фестиваль Il Cinema Ritrovato.
Мартин Скорсезе – американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и историк кино. Среди самых значительных его работ "Таксист", "Безумный бык", "Славные ребята". Скорсезе получил премию "Оскар" за фильм "Отступники". На 76-м Каннском кинофестивале его премьера "Убийцы лунного цветка", стала одним из самых успешных фильмов.

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