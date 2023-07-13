Лучшие сериалы: Основные претенденты премии Emmy в этом году
19 сентября состоится 75-ая церемония вручения Emmy – телевизионной премии США, которую еще называют сериальным “Оскаром”.
Список главных номинантов этого года:
Лучший драматический сериал:
- "Наследники" (Succession)
- "Дом дракона" (House of the Dragon)
- "Последние из нас" (The Last of Us)
- "Белый лотос" (The White Lotus)
- “Корона" (The Crown)
- "Андор" (Andor)
- "Шершни" (Yellowjackets)
- "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)
- Джереми Стронг ("Наследники")
- Педро Паскаль ("Последний из нас")
- Киран Калкин ("Наследники")
- Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу")
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Джефф Бриджес ("Старик")
- Сара Снук ("Наследники")
- Шэрон Хорган ("Плохие сестры")
- Белла Рамзи ("Последние из нас")
- Мелани Лински ("Шершни")
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
- Кэри Рассел ("Дипломатка")
Лучший комедийный сериал:
- "Венздей" (Wednesday)
- "Удивительная миссис Мэйзел" (The Marvelous Mrs.Maisel)
- "Медведь" (The Bear)
- "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- "Барри" (Barry)
- "Убийства только в доме" (Only Murders in the Building)
- "Начальная школа Эбботта" (Abbott Elementary)
- "Суд присяжных" ( Jury Duty)
Лучший актер первого плана в комедийном сериале:
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Билл Гейдер ("Барри")
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
- Мартин Шорт ("Убийства только в доме")
- Джейсон Сигел ("Правдивая терапия")
Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:
- Дженна Ортега ("Венздей")
- Рейчел Броснахан ("Удивительная миссис Мейзел")
- Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботта")
- Наташа Лионн ("Покерфейс")
- Кристина Эпплгейт ("Мертвый для меня")
Лучший минисериал
- "Дамер" (Dahmer – Monster:The Jeffrey Dahmer Story)
- "Дейзи Джонс и The Six" (Daisy Jones & The Six)
- "Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi)
- "У Флейшмана проблемы" (Fleishman is in Trouble)
Лучший актер первого плана в минисериале или телефильме:
- Эван Питерс ("Дамер")
- Тарон Эджертон ("Черная птица")
- Кумейл Нанджиани ("Добро пожаловать в Chippendales")
- Дэниел Рэдклифф ("Удивительный: история Алла Янковика")
- Стивен Юн ("Сварка")
- Майкл Шеннон ("Джордж и Тэмми")
Лучшая актриса первого плана в минисериале или телефильме:
- Али Вонг ("Ссора")
- Кэтрин Хан ("Маленькие красивые вещи")
- Лиззи Каплан ("У Флейшмана проблема") Джессика
- Честейн ("Джордж и Тэмми")
- Доминик Фишбек ("Рий")
- Райли Кио ("Дэйзи Джонс и The Six")