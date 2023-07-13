



Лучшие сериалы: Основные претенденты премии Emmy в этом году

19 сентября состоится 75-ая церемония вручения Emmy – телевизионной премии США, которую еще называют сериальным “Оскаром”.



Список главных номинантов этого года:



Лучший драматический сериал:

"Наследники" (Succession)

"Дом дракона" (House of the Dragon)

"Последние из нас" (The Last of Us)

"Белый лотос" (The White Lotus)

“Корона" (The Crown)

"Андор" (Andor)

"Шершни" (Yellowjackets)

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

Лучший актер первого плана в драматическом сериале:

Джереми Стронг ("Наследники")

Педро Паскаль ("Последний из нас")

Киран Калкин ("Наследники")

Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу")

Брайан Кокс ("Наследники")

Джефф Бриджес ("Старик")

Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:

Сара Снук ("Наследники")

Шэрон Хорган ("Плохие сестры")

Белла Рамзи ("Последние из нас")

Мелани Лински ("Шершни")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Кэри Рассел ("Дипломатка")

Лучший комедийный сериал:

"Венздей" (Wednesday)

"Удивительная миссис Мэйзел" (The Marvelous Mrs.Maisel)

"Медведь" (The Bear)

"Тед Лассо" (Ted Lasso)

"Барри" (Barry)

"Убийства только в доме" (Only Murders in the Building)

"Начальная школа Эбботта" (Abbott Elementary)

"Суд присяжных" ( Jury Duty)

Лучший актер первого плана в комедийном сериале:

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Билл Гейдер ("Барри")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Мартин Шорт ("Убийства только в доме")

Джейсон Сигел ("Правдивая терапия")

Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:

Дженна Ортега ("Венздей")

Рейчел Броснахан ("Удивительная миссис Мейзел")

Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботта")

Наташа Лионн ("Покерфейс")

Кристина Эпплгейт ("Мертвый для меня")

Лучший минисериал

"Дамер" (Dahmer – Monster:The Jeffrey Dahmer Story)

"Дейзи Джонс и The Six" (Daisy Jones & The Six)

"Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi)

"У Флейшмана проблемы" (Fleishman is in Trouble)

Лучший актер первого плана в минисериале или телефильме:

Эван Питерс ("Дамер")

Тарон Эджертон ("Черная птица")

Кумейл Нанджиани ("Добро пожаловать в Chippendales")

Дэниел Рэдклифф ("Удивительный: история Алла Янковика")

Стивен Юн ("Сварка")

Майкл Шеннон ("Джордж и Тэмми")

Лучшая актриса первого плана в минисериале или телефильме: