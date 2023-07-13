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Emmy
13.07.2023 21:54 Евгения Маркова

Лучшие сериалы: Основные претенденты премии Emmy в этом году

19 сентября состоится 75-ая церемония вручения Emmy – телевизионной премии США, которую еще называют сериальным “Оскаром”.

Список главных номинантов этого года:

Лучший драматический сериал:

  • "Наследники" (Succession)
  • "Дом дракона" (House of the Dragon)
  • "Последние из нас" (The Last of Us)
  • "Белый лотос" (The White Lotus)
  • “Корона" (The Crown)
  • "Андор" (Andor)
  • "Шершни" (Yellowjackets)
  • "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)
Лучший актер первого плана в драматическом сериале:
  • Джереми Стронг ("Наследники")
  • Педро Паскаль ("Последний из нас")
  • Киран Калкин ("Наследники")
  • Боб Оденкирк ("Лучше звоните Солу")
  • Брайан Кокс ("Наследники")
  • Джефф Бриджес ("Старик")
Лучшая актриса первого плана в драматическом сериале:
  • Сара Снук ("Наследники")
  • Шэрон Хорган ("Плохие сестры")
  • Белла Рамзи ("Последние из нас")
  • Мелани Лински ("Шершни")
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
  • Кэри Рассел ("Дипломатка")

Лучший комедийный сериал:
  • "Венздей" (Wednesday)
  • "Удивительная миссис Мэйзел" (The Marvelous Mrs.Maisel)
  • "Медведь" (The Bear)
  • "Тед Лассо" (Ted Lasso)
  • "Барри" (Barry)
  • "Убийства только в доме" (Only Murders in the Building)
  • "Начальная школа Эбботта" (Abbott Elementary)
  • "Суд присяжных" ( Jury Duty)

Лучший актер первого плана в комедийном сериале:
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
  • Билл Гейдер ("Барри")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Мартин Шорт ("Убийства только в доме")
  • Джейсон Сигел ("Правдивая терапия")

Лучшая актриса первого плана в комедийном сериале:
  • Дженна Ортега ("Венздей")
  • Рейчел Броснахан ("Удивительная миссис Мейзел")
  • Квинта Брансон ("Начальная школа Эбботта")
  • Наташа Лионн ("Покерфейс")
  • Кристина Эпплгейт ("Мертвый для меня")

Лучший минисериал
  • "Дамер" (Dahmer – Monster:The Jeffrey Dahmer Story)
  • "Дейзи Джонс и The Six" (Daisy Jones & The Six)
  • "Оби-Ван Кеноби" (Obi-Wan Kenobi)
  • "У Флейшмана проблемы" (Fleishman is in Trouble)

Лучший актер первого плана в минисериале или телефильме:
  • Эван Питерс ("Дамер")
  • Тарон Эджертон ("Черная птица")
  • Кумейл Нанджиани ("Добро пожаловать в Chippendales")
  • Дэниел Рэдклифф ("Удивительный: история Алла Янковика")
  • Стивен Юн ("Сварка")
  • Майкл Шеннон ("Джордж и Тэмми")

Лучшая актриса первого плана в минисериале или телефильме:
  • Али Вонг ("Ссора")
  • Кэтрин Хан ("Маленькие красивые вещи")
  • Лиззи Каплан ("У Флейшмана проблема") Джессика
  • Честейн ("Джордж и Тэмми")
  • Доминик Фишбек ("Рий")
  • Райли Кио ("Дэйзи Джонс и The Six")

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