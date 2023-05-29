



Кто стал победителем Каннского кинофестиваля 2023

Во Франции завершился 76-й Каннский кинофестиваль, который проходил с 16 по 27 мая. Главную награду – Золотую пальмовую ветвь – получила лента "Анатомия падения", режиссера Жюстин Трие. Полный список победителей опубликован на сайте премии.



По сюжету фильма, писательница Сандра, арестована за убийство после смерти своего мужа после падения снега при загадочных обстоятельствах. В течение фильма она пытается доказать свою невиновность во время суда.



Трие является третьей женщиной-режиссером, которая получила награду после Джулии Дюкурно в 2021 году и Джейн Кэмпион в 1993 году.



Список победителей кинофестиваля:

Золотая пальмовая ветвь: Анатомия падения - Жюстин Трие

Гран-при: Зона интересов – Джонатан Глейзер

Приз жюри - Опавшие листья – Аки Каурисмяки

Лучший режиссер: Чан Ань Хунг – Рагу Додена Буффана

Серебряная пальмовая ветвь за лучшую мужскую роль: Кодзи Якусе.

Серебряная пальмовая ветвь за лучшую женскую роль: Мерве Диздар - О сухой траве

Лучший сценарий – Юдзи Сакамото, Монстр

Золотая камера – лучший дебют: Внутри желтой оболочки кокона – Фам Тиен Ан

Золотая Пальмовая ветвь за лучший короткометражный фильм: 27 - Флора Анна Буда

Гран-при в секции Особый взгляд (под руководством Джона Си Райли): Как заниматься сексом – Молли Мэннинг Уокер

Приз FIPRESCI (Международная федерация кинокритиков): Зона интересов (основной конкурс)

Кроме того, в Каннах также состоялась премьера документального фильма "Откуда куда" польского режиссера Мачека Хамела, об украинцах, которые эвакуируются из опасных регионов страны.