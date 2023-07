Крах киноиндустрии: Какие проекты остановлены из-за забастовки в Голливуде

Актеры в США начали забастовку, требуя от студий повышения зарплат, а также введения ограничений при использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Суммарно в ней участвуют около 160 тысяч членов профсоюза, которые присоединятся к тысячам сценаристов, бастующих с начала мая.

Это первый такой случай за последние 63 года. Ряд студий начал объявлять о заморозке некоторых проектов.



С начала мая, когда сценаристы начали забастовку, стала появляться информация о переносах множества премьер. В частности, студия Disney перенесла даты релиза более чем десятка фильмов, среди них:

“Мстители: Секретные войны” – с 1 мая 2026 на 7 мая 2027 года);

“Мстители: Династия Канга” (со 2 мая 2025 на 1 мая 2026 года);

три части “Аватара”: “Аватар-3” – с 20 декабря 2024 на 19 декабря 2025 года), “Аватар-4” – с 18 декабря 2026 на 21 декабря 2029 года, “Аватар-5” – с 22 декабря 2028 на 19 декабря 2031 года;

римейк “Блэйда” – с 6 сентября 2024 на 14 февраля 2025 года;

“Капитан Америка: Дивный новый мир” – с 3 мая 2024 на 26 июля 2024 года;

“Громовержцы” – с 26 июля 2024 на 20 декабря 2024 года.

Тогда же стало известно, что студия ведет съемки фильма по вселенной “Звездных войн” – его премьера перенеслась с декабря 2025 на май 2026 года.Из других блокбастеров, которые затронул страйк, называют четвертый фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом режиссера Джона Уоттса – его производство также остановилось.Тогда же братья Даффер, создатели популярного сериала “Очень странные дела”, сообщили, что во время забастовки не смогли продолжить производство пятого сезона, последнего по плану. Другой проект Netflix, четвертый сезон сериала “Эмили в Париже”, был приостановлен – создатели планировали все же приступить в съемкам ближе к осени, но нынешняя забастовка актеров может разрушить и эти планы. Крупный проект конкурента Netflix, платформы HBO, – спин-офф “Игры престолов” под названием “Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь” – тоже был заморожен на этапе написания сценария.Другой ожидаемый проект HBO последнего времени – сериал The Last of Us на тему зомби-апокалипсиса – также стал на паузу. Производство второго сезона остановилось на этапе кастинга – из-за отсутствия сценария команда хотела использовать на нем реплики из игры.Также сообщалось о вероятном переносе съемок четвертого сезона сериала “Мандалорец2, который снимается для платформы Disney+. О такой же судьбе шоу “Бегущий по лезвию 2099” (продолжение оригинального фильма 1982-го и сиквела 2017-го) для Amazon Prime писали медиа – по их информации, старт съемок был перенесен на весну 2024 года.В связи с началом забастовки актеров отложены съемки фильма “Гладиатор 2”, а также картины “Смертельная битва 2” – продолжения экранизации серии файтингов. Вероятно, та же судьба постигнет сериал “День шакала” – адаптацию одноименного триллера 1974 года. В разгар съемок остановлено и производство “Дэдпула 3” – очередной части экранизации комиксов Marvel об этом герое. Ее премьера была запланирована на май 2024 года.Ожидается, что будут остановлены съемки проектов, работа над которыми шла по уже готовым сценариям – но без присутствия сценаристов на площадке. Например, второго сезона сериала HBO “Дом Дракона”, приквела “Игры престолов” (пока производство продолжается).Забастовка актеров осложнит и маркетинг уже готовых фильмов: по условиям страйка членам профсоюза будет запрещено принимать участие в рекламных компаниях. И это уже происходит – актеры нового фильма Кристофера Нолана “Опенгеймер” покинули его лондонскую премьеру в знак солидарности с забастовкой.