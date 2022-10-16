



Классика комедии: Paramount готовит перезапуск "Голого пистолета"

Paramount Pictures работает над перезагрузкой одной из классических комедийных франшиз Голливуда - "Голый пистолет".



Согласно информации источников Deadline, главную роль может достаться Лиаму Нисону, по этому поводу сейчас ведутся переговоры.



Хотя зеленый свет на ремейк пока не был дан, источники утверждают, что это произойдет, как только состоится контракт с Нисоном.



Стоит отметить, что разработка нового "Голого пистолета" смогла стартовать благодаря успешному перезапуску фильма из 80-х - ТопГан: Маверик.

