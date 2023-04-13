Новости » Кино
Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"
13.04.2023 05:33 Наталья Богинская

Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"

Голливудская звезда Ким Кардашьян сыграет в 12-м сезоне культового сериала "Американская история ужасов" главную роль. Премьера сериала уже этим летом.

В понедельник, 10 апреля, звезда реалити-шоу сообщила об этом своим поклонникам в Instagram, где она опубликовала тизер с жуткой музыкой.

Представитель режиссера Райана Мерфи сообщил, что роль Кардашьян была создана специально для нее. 

Ролик, которым поделилась звезда, показывает, что предстоящий сезон сериала-антологии Мерфи будет называться "Нежный". Среди других актеров будет Эмма Робертс.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы