



Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"

Голливудская звезда Ким Кардашьян сыграет в 12-м сезоне культового сериала "Американская история ужасов" главную роль. Премьера сериала уже этим летом.



В понедельник, 10 апреля, звезда реалити-шоу сообщила об этом своим поклонникам в Instagram, где она опубликовала тизер с жуткой музыкой.



Представитель режиссера Райана Мерфи сообщил, что роль Кардашьян была создана специально для нее.



Ролик, которым поделилась звезда, показывает, что предстоящий сезон сериала-антологии Мерфи будет называться "Нежный". Среди других актеров будет Эмма Робертс.