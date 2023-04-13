Ким Кардашьян сыграет главную роль в "Американской истории ужасов"
Голливудская звезда Ким Кардашьян сыграет в 12-м сезоне культового сериала "Американская история ужасов" главную роль. Премьера сериала уже этим летом.
В понедельник, 10 апреля, звезда реалити-шоу сообщила об этом своим поклонникам в Instagram, где она опубликовала тизер с жуткой музыкой.
Представитель режиссера Райана Мерфи сообщил, что роль Кардашьян была создана специально для нее.
Ролик, которым поделилась звезда, показывает, что предстоящий сезон сериала-антологии Мерфи будет называться "Нежный". Среди других актеров будет Эмма Робертс.