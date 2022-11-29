



Кевин Спейси появится в новом фильме

Известный актер Кевин Спейси появится в новом британском триллере. Об этом стало известно после того, как в прошлом месяце он был признан невиновным по гражданскому иску о сексуальных домогательствах.



Об этом сообщает Fox News.



63-летний актер сыграет в фильме "Контроль", который продюсирует Cupsogue Pictures. Согласно имеющимся данным, фильм рассказывает историю министра внутренних дел британского правительства Стеллы Симмонс.



Напомним, что из-за скандала, связанного с домогательствами, актера Кевина Спейси отстранили от съемок в популярном сериале "Карточный домик".