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Кевин Спейси появится в новом фильме
29.11.2022 13:23 Ольга Белозерова

Кевин Спейси появится в новом фильме

Известный актер Кевин Спейси появится в новом британском триллере. Об этом стало известно после того, как в прошлом месяце он был признан невиновным по гражданскому иску о сексуальных домогательствах. 

Об этом сообщает Fox News.

63-летний актер сыграет в фильме "Контроль", который продюсирует Cupsogue Pictures. Согласно имеющимся данным, фильм рассказывает историю министра внутренних дел британского правительства Стеллы Симмонс.

Напомним, что из-за скандала, связанного с домогательствами, актера Кевина Спейси отстранили от съемок в популярном сериале "Карточный домик".

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