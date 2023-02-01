



Израильский сериал с уникальными признаниями Эйхмана выходит на Amazon Video

Американцы, подписавшиеся на Amazon Prime Video, теперь смогут слушать невиданные ранее записи признания нацистского преступника Адольфа Эйхмана в преступлениях. Об этом сообщает times of Israel.



"Исповедь дьявола: утерянные записи Эйхмана" - это трехсерийный документальный сериал, в котором интервью с людьми, пережившими Холокост, ключевыми свидетелями на процессе над Эйхманом, историками и экспертами по Холокосту, сочетаются с реконструкциями исторических событий.



Сериал, впервые показанный в прошлом году на израильском общественном телеканале КАН, рассказывает историю роли Адольфа Эйхмана в организации "Окончательного решения" во время Холокоста.



Эйхман, которого Израиль казнил в 1962 году, провел большую часть судебного процесса, утверждая, что он был простым бюрократом, выполняющим приказы. Но 28 часов записанных на пленку признаний ясно указывают на то, что Эйхман фактически координировал "окончательное решение" и часто выполнял свои обязанности с энтузиазмом.



Уже в первом эпизоде ​​можно услышать, как Эйхман говорит: "Меня даже не волновали евреи, которых я депортировал в Освенцим. Мне было все равно, живы они или уже мертвы".



Эти признания Эйхман сделал во время интервью нацистскому журналисту и пропагандисту Виллему Сассену, когда они оба жили в Буэнос-Айресе после войны в 1957 году.