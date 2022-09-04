



IMDb начал удалять отзывы о сериале "Властелин колец: Кольца власти"

Сайт IMDb начал удалять отзывы о новом сериале Amazon Prime "Властелин колец: Кольца власти".



На это обратили внимание пользователи Reddit.



Отмечается, что сервис IMDb принадлежит Amazon. Шоу во вселенной "Властелина колец" подверглось критике еще до выхода за темнокожих эльфов и женщин-гномов, поскольку это не канонично.



Сейчас рейтинг сериала держится на отметке в 6,6/10, но пользователи Reddit заявляют, что до "чистки" проект Amazon имел много единиц.