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IMDb начал удалять отзывы о сериале "Властелин колец: Кольца власти"
04.09.2022 19:21 Александр Юзовский

IMDb начал удалять отзывы о сериале "Властелин колец: Кольца власти"

Сайт IMDb начал удалять отзывы о новом сериале Amazon Prime "Властелин колец: Кольца власти".

На это обратили внимание пользователи Reddit.

Отмечается, что сервис IMDb принадлежит Amazon. Шоу во вселенной "Властелина колец" подверглось критике еще до выхода за темнокожих эльфов и женщин-гномов, поскольку это не канонично.

Сейчас рейтинг сериала держится на отметке в 6,6/10, но пользователи Reddit заявляют, что до "чистки" проект Amazon имел много единиц.

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