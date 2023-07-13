



Голливудские актеры планируют объявить забастовку

Голливудские актеры могут объявить забастовку, требуя повышения зарплат и гонораров, а также гарантий, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом.



Профсоюз американских актеров SAG-AFTRA заявил, что его переговорщики единодушно рекомендовали начать забастовку, после того как переговоры с голливудскими студиями не привели к соглашению, передает Голос Америки.



Профсоюз сообщил, что его национальный совет проголосует провести забастовку, то актеры присоединятся к сценаристам кино и телевидения, которые прекратили работу в начале мая текущего года.



"И SAG-AFTRA, и Гильдия сценаристов Америки (WGA) требуют повышения базовой оплаты и гонораров, начисляемых при повторных показах фильмов в эпоху стриминговых сервисов. Они также требуют гарантий, что их труд не будет заменен искусственным интеллектом", - отмечается в сообщении.



Известно, что забастовка сценаристов привела к бесконечным повторам ночных телевизионных ток-шоу, срыву производства многих телесериалов осеннего сезона и остановила работу над крупнобюджетными фильмами.



Забастовка актеров приведет к прекращению производства на голливудских студиях и окажет еще большее давление на медиакомпании, которым придется искать решение проблемы.