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Герой "Звездных войн" продаст постеры со своим автографом и передает деньги ВСУ
08.02.2023 19:16 Наталья Богинская

Герой "Звездных войн" продаст постеры со своим автографом и передает деньги ВСУ

Марк Гэмилл уже не в первый раз помогает украинской армии. По его мнению, Украине нужно больше дронов для борьбы с российским оккупантом.

“Я подпишу ограниченное количество #StarWars плакатов, а все вырученные средства будут переданы http://u24.gov.ua на благо Украины”, – написал актер в Twitter. “Подробности скоро”.

Предположительно, продажа уникальных постеров начнется в канун годовщины войны в Украине, 24 февраля.


Президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил Гэмилла, сыгравшего Люка Скайвокера в "Звездных войнах", послом проекта United24. Теперь знаменитость будет собирать средства на "Армию дронов".

"Звездные войны" всегда были сказкой для детей, а сказки – это назидательные рассказы о добре и зле, где добро четко определено и зло четко определено, и нетрудно экстраполировать империю зла с врывающейся в суверенную нацию Россией”, – сказал актер. 

"Украине нужны беспилотники. У них есть дроны, но не так много, как у россиян", – дополнил он.

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