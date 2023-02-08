



Герой "Звездных войн" продаст постеры со своим автографом и передает деньги ВСУ

Марк Гэмилл уже не в первый раз помогает украинской армии. По его мнению, Украине нужно больше дронов для борьбы с российским оккупантом.



“Я подпишу ограниченное количество #StarWars плакатов, а все вырученные средства будут переданы http://u24.gov.ua на благо Украины”, – написал актер в Twitter. “Подробности скоро”.



Предположительно, продажа уникальных постеров начнется в канун годовщины войны в Украине, 24 февраля.

I will be signing a limited number of #StarWars posters with all proceeds donated to https://t.co/NvIy7ggjw6 for the benefit of Ukraine. 🇺🇦



Details soon. Watch this space... 👀#slavaUkraine https://t.co/oUna891RW6 — Mark Hamill (@MarkHamill) February 5, 2023

⚡️ Legendary actor and UNITED24 ambassador Mark Gamill has started collecting 10 powerful RQ-35 Heidrun reconnaissance drones for the Armed Forces of Ukraine.



👉 @Flash_news_ua pic.twitter.com/zdegQi967e — FLASH (@Flash_news_ua) December 16, 2022

Президент Украины Владимир Зеленский недавно назначил Гэмилла, сыгравшего Люка Скайвокера в "Звездных войнах", послом проекта United24. Теперь знаменитость будет собирать средства на "Армию дронов"."Звездные войны" всегда были сказкой для детей, а сказки – это назидательные рассказы о добре и зле, где добро четко определено и зло четко определено, и нетрудно экстраполировать империю зла с врывающейся в суверенную нацию Россией”, – сказал актер."Украине нужны беспилотники. У них есть дроны, но не так много, как у россиян", – дополнил он.