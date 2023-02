Герой "Звездных войн" продаст постеры со своим автографом и передает деньги ВСУ

Марк Гэмилл уже не в первый раз помогает украинской армии. По его мнению, Украине нужно больше дронов для борьбы с российским оккупантом.



“Я подпишу ограниченное количество #StarWars плакатов, а все вырученные средства будут переданы http://u24.gov.ua на благо Украины”, – написал актер в Twitter. “Подробности скоро”.



Предположительно, продажа уникальных постеров начнется в канун годовщины войны в Украине, 24 февраля.

I will be signing a limited number of #StarWars posters with all proceeds donated to https://t.co/NvIy7ggjw6 for the benefit of Ukraine. 🇺🇦



Details soon. Watch this space... 👀#slavaUkraine https://t.co/oUna891RW6