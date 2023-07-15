



Гаррисона Форда фантастически омолодили для "Индианы Джонса"

Пятая часть фильма про знаменитого археолога Индиану Джонса вышла на экраны в конце июня. Все части этой киноленты вызывают интерес и восхищение не только из-за сюжета, но и из-за непревзойденного актерского состава.



Главную роль в фильме "Индиана Джонс" исполняет голливудский актер Гаррисон Форд, которому уже 80 лет. Поэтому художникам пришлось существенно омолодить его для новой части фильма.



Чтобы для фильма искусственно омолодить археолога, команде Industrial Light and Magic понадобилось более 100 художников, работавших над визуальными эффектами. Была использована техника на основе машинного обучения под названием ILM FaceSwap, пишет 24 канал.



Цифровое омоложение не ново для команды видеоэффектов Industrial Light and Magic, которая уже использовала его в таких фильмах, как "Человек-муравей и Оса": Квантомания" и "Ирландец". Однако супервайзеры VFX Витерст и Роберт Виверы признали, что "Индиана Джонс и Реликвия судьбы" было сложной задачей.



"Мы знали, что должны были использовать все инструменты, которые у нас уже были, и разработать новые", - отметил Витерст Уивер.



Так, команда использовала кадры из предыдущих фильмов "Индианы" как справочный материал для машинного обучения и создала полностью компьютерную 3D-модель головы Гаррисона Форда узкой формы. Но это еще не все: Форд выполнил всевозможные выражения лица.



Затем художники комбинировали разные технологии, чтобы добиться желаемого результата. Во время съемок команда также использовала дополнительные камеры для получения достаточного количества эталонного материала для дальнейшего создания 3D-копии головы Гаррисона Форда.