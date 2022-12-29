



Галь Гадот вернется в “Форсаж” в десятой части

Стало известно о возвращении израильской актрисы Галь Гадот к роли Жизель Яшар в десятой части фильма “Форсаж”. Об этом сообщает The Direct со ссылкой на источники.



По информации издания, артистка вновь появится во франшизе, несмотря на то что ее героиня погибла в шестой части картины. Премьера фильма состоится 19 мая 2023 года.



Ранее создатели франшизы вернули героя Хан Лу (Сон Кан) в “Форсаж 9”. Персонажа считали погибшим в третьей части проекта, однако по сюжету гонщик инсценировал свою смерть.



Сообщается, что в десятой части картины появится новый злодей, которого сыграет коллега Гадот по фильмам DC, американский актер Джейсон Момоа.

В ноябре стало известно, что бюджет десятой части франшизы “Форсаж” увеличился до 340 миллионов долларов.33



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