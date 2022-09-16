



Еще одна книга Стивена Кинга получила экранизацию

Еще одно произведение "короля ужасов" Стивена Кинга получило экранизацию.



Рассказ из сборника "Будет кровь" превратился в полнометражный фильм от Netflix под названием "Телефон мистера Харригана".



Сюжет расскажет о подростке, который подвергается травле со стороны сверстников и его единственным другом становится пожилой миллиардер-затворник.



Парень дарит свой первый телефон единственному другу, который вскоре умирает. На похоронах он кладет телефон в гроб мистера Харригана, а спустя время главному герою звонит его покойный друг.

