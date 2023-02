Эмма Майерс о втором сезоне сериала Netflix: Уэнсдэй не нужны отношения

В сети ходят слухи, что Энид и Уэнсдэй станут ближе. Однако Эмма Майерс считает, что главной героини сейчас не следует вступать в близкие отношения.

Эмма Майерс говорит, что главной героини следует побыть одной и не вступать в отношения.



“У нее только было целое фиаско с двумя парнями, она должна отложить романтику на некоторое время”, – говорит актриса в интервью изданию NME.

Однако Майерс также отметила, что во втором сезоне все возможно: "Мы вообще пока не говорили о сценарии, поэтому я действительно не знаю, какой план действия".



В новом сериале Netflix, зрители наблюдают, как Уэнсдэй Аддамс переводят в Академию Nevermore, школу-интернат для изгоев. Там ее ждет веселая "подруга" Энид с совершенно противоположным мировоззрением, ее комната разноцветная и яркая.



Ожидается, что второй сезон выйдет не раньше конца 2023 года. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета. За съемочный процесс второго сезона будет отвечать компания Amazon, которая недавно выкупила киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшую первую часть шоу. Также Netflix уже анонсировал продолжение, показав загадочное видео с кадрами первого сезона.



Напомним, "Уэнсдэй" вышла на Netflix 23 ноября. По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW