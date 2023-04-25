



Египтянин подал в суд на Netflix из-за актрисы, сыгравшей Клеопатру в сериале

Американская стриминговая платформа Netflix в апреле представила трейлер документального сериала “Клеопатра”, главную роль в котором сыграла британская темнокожая актриса Адель Джеймс.



После премьеры трейлера египетский юрист Махмуд аль Семари обратился в прокуратуру Египта с требованием закрыть доступ к платформе в стране, пишет Egypt Independent.



Он подчеркнул, что против людей, причастных к созданию сериала, нужно принять серьезные юридические меры, и назвал сериал “преступлением”. По убеждению юриста, большая часть того, что отражает Netflix, "не отвечает исламским и общественным ценностям и принципам, особенно египетским".



Махмуд аль Семари заявил, что трейлер сериала “Клеопатра” противоречит египетской истории, “пропагандирует афроцентризм, цель которого искажение и уничтожение египетской идентичности”.



Бывший министр древностей Египта Захи Гавасс назвал то, что роль Клеопатры в сериале сыграла темнокожая актриса ”фальсификацией фактов”.





