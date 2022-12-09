



Джеки Чан готовит "драматический фильм для женщин"

Знаменитый актер Джеки Чан выступил на сцене кинофестиваля Red Sea Film Festival и заявил, что в настоящее время ведет переговоры о создании четвертого фильма "Час пик".



Об этом сообщает Deadline.



Актер добавил, что встретится с режиссером фильма, чтобы обсудить сценарий. Имя режиссера он не озвучил.



Джеки Чан отметил, что в 2022 году исполняется уже 60 лет его карьере в кинобизнесе. По словам актера, в будущем он планирует снимать "меньше боевиков и больше любовных историй", и готовит новый проект - "драматический фильм для женщин".



"Я надеюсь, что очень скоро его можно будет выпустить. Это драматический фильм. И он создан для женщин. Я надеюсь, что однажды вы увидите это", - сказал Джеки Чан поклонникам.