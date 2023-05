Джеймс Кэмерон пишет сценарий нового "Терминатора"

На конвенции Dell Tech World Кэмерон подтвердил, что начал писать сценарий к новому фильму “Терминатор” еще три месяца назад. Однако, учитывая нынешнее быстрое развитие ИИ, приостановил работу и внимательно наблюдает за процессом.



В декабре прошлого года режиссер сообщал, что “идут дискуссии” о перезапуске "Терминатора".



“Если бы я снял еще один фильм о Терминаторе и, возможно, снова попытался бы запустить эту франшизу (что обсуждается, но еще не решено), я бы сделал это гораздо больше об искусственном интеллекте, чем о дурацких роботах”, – заявил режиссер на конвенции.



Кэмерон известен как один из самых коммерчески успешных режиссеров в истории и, судя по “Аватару”, для которого запланировали целых 5 фильмов, является сторонником франшиз. Хотя режиссер не снимал основные части “Терминатора” со времен “Судного дня”, он был связан с такими сиквелами, как “Терминатор: Генезис” и “Терминатор: Темные судьбы”.



“Темные судьбы”, который режиссировал Тим Миллер, американское издание «Film» в 2021 году причислило к 15-ти худшим научно-фантастическим фильмам последних 20-ти лет. Лента также стала серьезным кассовым разочарованием, заработав 260 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете 180 миллионов.



Кэмерон рассказал о творческих разногласиях с Миллером во время производства фильма и сказал, что сожалеет о возвращении Линды Хэмильтон и Арнольда Шварценеггера “Темные судьбы”.

