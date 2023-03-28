



Два израильских сериала примут участие в Каннском фестивале

Два израильских сериала будут участвовать в этом году в Каннском международном фестивале.



Об этом было объявлено во вторник, 28 марта.



В частности, среди выбранных сериалов в 2023 году на фестивале оказались "Карфаген" и "Кордой".



Сериал "Карфаген" недавно транслировался на канале "Кан 11". Его создали Рашеф Леви и Томер Шани. Сюжет является вымышленным. За основу была взята история Элиягу Леви, который был депортирован в лагерь для задержанных Карфаген в Судане вместе с группой изгнанников.



Драматический сериал "Кордрой" показывали на HOT. Его создал Хадас Бен Аройа. Сериал повествует историю о двух лучших друзьях. Каннский международный фестиваль состоится с 14 по 19 апреля.



