Новости » Кино
Дочь Моники Беллуччи пойдет по стопам матери | Фото: Instagram
03.11.2022 13:38 Алина Груднева

Дочь Моники Беллуччи пойдет по стопам матери

Дочь популярной актрисы Моники Беллуччи Дева Кассель пойдет по стопам матери.

 
18-летняя девушка уже покорила подиум и теперь собирается дебютировать в кино. 
 
По данным Variety, итальянка появится в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти "Прекрасное лето", сообщает .
 
Драка основана на романе э Чезаре Павезе "Поместье Ла Белла". Дочь Беллуччи выступит в роли провокационной натурщицы Амелии, которая будет знакомить подругу Джинию с богемией. 
 
Сюжет разворачивается в Турине в 1938 году.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы