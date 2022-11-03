



Дочь Моники Беллуччи пойдет по стопам матери

Дочь популярной актрисы Моники Беллуччи Дева Кассель пойдет по стопам матери.

18-летняя девушка уже покорила подиум и теперь собирается дебютировать в кино.

По данным Variety, итальянка появится в фильме итальянского режиссера Лауры Лучетти "Прекрасное лето", сообщает .

Драка основана на романе э Чезаре Павезе "Поместье Ла Белла". Дочь Беллуччи выступит в роли провокационной натурщицы Амелии, которая будет знакомить подругу Джинию с богемией.

Сюжет разворачивается в Турине в 1938 году.