Disney объявила об отставке гендиректора и возвращении его предшественника
Кинокомпания Walt Disney объявила об увольнении главного исполнительного директора Боба Чапека.
На эту должность возвращается Боб Айгер, который занимал ее в период с 2005 по 2020 год.
"Совет директоров пришел к выводу, что, поскольку Disney вступает в сложный период изменений в отрасли, Боб Айгер обладает уникальными способностями руководить компанией в этот критический период", — сказала председатель совета директоров Disney Сьюзан Арнольд.
Айгер вернулся в компанию на два года. Он занимал должность исполнительного председателя совета директоров до конца 2021 года. При его руководстве Disney приобрела киностудии Pixar Animation, Marvel Entertainment и Lucasfilm.