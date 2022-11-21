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Disney объявила об отставке гендиректора и возвращении его предшественника
21.11.2022 11:10 Алина Груднева

Disney объявила об отставке гендиректора и возвращении его предшественника

Кинокомпания Walt Disney объявила об увольнении главного исполнительного директора Боба Чапека.

 
На эту должность возвращается Боб Айгер, который занимал ее в период с 2005 по 2020 год.
 
"Совет директоров пришел к выводу, что, поскольку Disney вступает в сложный период изменений в отрасли, Боб Айгер обладает уникальными способностями руководить компанией в этот критический период", — сказала председатель совета директоров Disney Сьюзан Арнольд. 
 
Айгер вернулся в компанию на два года. Он занимал должность исполнительного председателя совета директоров до конца 2021 года. При его руководстве Disney приобрела киностудии Pixar Animation, Marvel Entertainment и Lucasfilm.

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