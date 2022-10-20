



Деятели культуры пристыдили за бойкот Тель-Авивского международного фестиваля

Более 200 деятелей индустрии развлечений подписали публичное письмо против культурных бойкотов Израиля в ответ на призывы движения BDS бойкотировать Тель-Авивский международный кинофестиваль ЛГБТК+ "TLVFest".

Знаменитые актеры, музыканты и другие деятели сказали, что фильмы способны объединять людей, преодолевать границы, расширять кругозор и способствовать позитивным изменениям в обществе.

"Ежегодный Тель-Авивский международный ЛГБТ-кинофестиваль воплощает этот дух единства и правды, показывая фильмы от кинематографистов любого происхождения, включая палестинцев. По этой причине мы отвергаем любые попытки бойкотировать TLVFest — крупнейший в Израиле кинофестиваль ЛГБТК, — который направлен на демонстрацию историй ЛГБТК-людей во всем мире и создание более светлого будущего для ЛГБТ-людей как в Израиле, так и во всем мире", - сказано в письме.

Подписанты выступили против вызывающей разногласия риторики бойкотистов, "которые пытаются дезинформировать и запугивать артистов", заставляя снимать их фильмы с фестиваля или пристыдить их за участие в нем.