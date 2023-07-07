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Дети всемирно известного актера подали в суд на его сожительницу
07.07.2023 23:34 Дара Киевская

Дети всемирно известного актера подали в суд на его сожительницу

Дети легендарного актера Алена Делона - Антони, Анушка и Ален-Фабьен обвиняют бывшую ассистентку актера Хироми Роллен в агрессивном поведении и психологическом насилии по отношению к их отцу. 

По версии наследников, женщина, которая поселилась в доме актера после того, как он перенес инсульт в 2019 году, фактически "лишила его свободы".

Во Франции начато предварительное расследование в отношении "спутницы" и личного секретаря Алена Делона. В деле против Роллен говорится о "моральном насилии, злоупотреблении беспомощным состоянием, присвоении корреспонденции.

Известно, что дети звезды подали две жалобы в прокуратуру департамента Луаре к югу от Парижа, в котором проживает актер. Антони Делон заявил, что бывшая ассистентка и управляющая имением "изолировала" отца от его близких друзей и семьи, используя различные "уловки и угрозы". 

Со слов старшего сына, Ален Делон якобы просил Роллен покинуть свою резиденцию в деревне Души. 

Кроме того, 87-летний актер подписал отдельное заявление и присоединился к иску.

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