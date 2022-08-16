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"Чужой" получит собственный сериал
16.08.2022 03:23 Александр Юзовский

"Чужой" получит собственный сериал

Кинофраншиза "Чужой" расширится одноименным сериалом, съемки которого начнутся уже в ближайшем будущем.

"Сериал станет первой телевизионной адаптацией для долгоиграющей серии, которая с момента своего дебюта в 1979 году выпустила шесть фильмов, включая два кроссовера с "Хищником", а также множество видеоигр, романов и комиксов", - заявили создатели шоу.

Отмечается, что актеров из оригинальной киносерии привлекать к съемкам не будут.

Вероятно, премьера сериала "Чужой" состоится в 2023 году.

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