



"Чужой" получит собственный сериал

Кинофраншиза "Чужой" расширится одноименным сериалом, съемки которого начнутся уже в ближайшем будущем.



"Сериал станет первой телевизионной адаптацией для долгоиграющей серии, которая с момента своего дебюта в 1979 году выпустила шесть фильмов, включая два кроссовера с "Хищником", а также множество видеоигр, романов и комиксов", - заявили создатели шоу.



Отмечается, что актеров из оригинальной киносерии привлекать к съемкам не будут.



Вероятно, премьера сериала "Чужой" состоится в 2023 году.