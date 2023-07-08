



Что посмотреть на Иерусалимском кинофестивале?

40-й Иерусалимский кинофестиваль , который пройдет с 13 по 23 июля в Иерусалимской синематеке и других местах города, в том числе впервые в Музее толерантности, предлагает любителям кино отличное развлечение – 200 фильмов из 45 стран всего за 10 дней. Для тех, кто любит израильское кино, это отличный шанс увидеть некоторые из последних фильмов, снятых здесь, до того, как они попадут в кинотеатры.



Премьера фильма “Голда” Гая Наттива, который будет показан в амфитеатре “Султанс Пул”, показывает великолеаную игру Хелен Миррен в истории, которая показывает, как Голда Меир справилась с самым тяжелым кризисом, с которым она когда-либо сталкивалась, – Войной Судного дня.



Фестиваль завершится “Анатомией падения” Жюстин Трие, судебной драмой, получившей в этом году “Золотую пальмовую ветвь” в Каннах.



Еще одним событием в этом году станет открытый показ “Парка Юрского периода” Стивена Спилберга, который в этом году отмечает свое 30-летие, в рамках мероприятия с живым музыкальным сопровождением Иерусалимского симфонического оркестра.



В этом году на фестивале представлено больше классики, чем когда-либо. В рамках программы, посвященной 40-летнему юбилею фестиваля, Синематека Иерусалима в течение нескольких месяцев показывает 40 фильмов, по одному с каждого предыдущего фестиваля, и представляет избранные из них на фестивале. Среди них “Однажды в Америке” Серджио Леоне , эпопея 1984 года о еврейских гангстерах в Нью-Йорке с музыкой великого Эннио Морриконе. В главных ролях Роберт Де Ниро, Джеймс Вудс и Дженнифер Коннелли.



Если вы ищете что-то более легкое, вы можете посмотреть “Как заниматься сексом” Молли Манн Уокер, фильм о трех крутых британских подростках на каникулах, который выиграл “Особый взгляд” в Каннах.



В этом конкурсе “Райсбой спит” Энтони Шима продолжает тенденцию фильмов о корейских иммигрантах в Северной Америке, с историей матери-одиночки и ее сына.



Одним из ветеранов-режиссеров, чей последний фильм будет показан в разделе “Мастера” фестиваля, является Нанни Моретти, наиболее известный своей драмой о скорбящей семье “Комната сына”.



Его последний фильм “Ярче завтра” рассказывает историю режиссера, который борется с напряженностью в своей семье, снимая фильм о междоусобицах в Итальянской коммунистической партии в 1950-х годах. Также в разделе “Мастера” последний фильм Айры Сакс "Пассажи”, фокусируется на напряженности между гей-парой в Париже, сыгранной звездами Беном Уишоу и Францем Роговски.



“Прошлые жизни” Селин Сонг – еще один фильм, получивший большой резонанс после показов в Берлине и на кинофестивале “Сандэнс”. В нем рассказывается история романа между двумя детьми, который возрождается, когда они встречаются взрослыми в Америке.





Жан-Пьер и Люк Дарденн, бельгийский режиссерский дуэт, представят ряд своих любимых артхаусных фильмов, в том числе прошлогодние “Тори и Локита”, “Дитя”, “Розетта” и “Сын”. Их фильмы показывают, какое давление жестокий мир оказывает на людей, и показывают, как люди иногда находят спасение в любви. Марион Котийяр играет главную роль в их фильме “Два дня, одна ночь” о психически хрупкой женщине, которая должна убедить своих коллег отказаться от премии, чтобы она могла сохранить свою работу. Все их фильмы отличаются незабываемо ярким повествованием.



Конкурс израильских полнометражных фильмов, пожалуй, самый ожидаемый из всех разделов фестиваля. В этом году в общей сложности примут участие девять фильмов.



”Делегация Асафа Сабана”, драма о поездке старшеклассников в Освенцим впервые была показана на Берлинском кинофестивале. Особенно впечатляет игра Эзры Дагана в роли выжившего дедушки одного из студентов, который никак не может вписаться в аккуратную форму жертвы, созданную для него организаторами.



Мировая премьера фильма Ноама Каплана “Будущее” о криминалистке, которая думает, что разработала модель для предсказания терактов, и ее отношениях с молодым арабским заключенным, только что состоялась мировая премьера на кинофестивале Tribeca Film Festival.



Несколько лет назад Каплан снял замечательный художественный фильм “Рабочие силы” об израильтянах и иностранных рабочих в Тель-Авиве, который одновременно и заставляет задуматься, и смеяться.



“Вкус яблок – красный” является одним из очень немногих снятых фильмов о сообществе друзов. Режиссер Эхаб Тарабие рассказывает историю шейха, чей брат возвращается в их деревню после многих лет за границей. В фильме играет Макрам Хури, один из лучших актеров Израиля и лауреат премии Израиля.



Сассон Габай – один из самых популярных актеров Израиля – играет главную роль в последнем фильме Эйтана Грина “Моя дочь, моя любовь” о вдовце, который воссоединяется со своей дочерью в Париже.



На Бриллиантовый конкурс израильских документальных фильмов представлены разнообразные ленты. “Мы втроем” Хени Бродбекера о православной паре, пытающейся найти лучший способ воспитать своего ребенка, страдающего аутизмом.



В истории Авиды Ливны “Убийство торговца землей” рассматривается тайна араба, убитого после продажи земли, купленной у арабов, евреям.



“Возвращение с другой планеты” Ассафа Лапида, история выжившего в Освенциме, который под псевдонимом написал такие романы, как “Кукольный дом”, о публичных домах в Освенциме.

