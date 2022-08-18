Новости » Кино
"Человек-Паук" уходит из соцсетей
18.08.2022 02:30 Алина Груднева

"Человек-Паук" уходит из соцсетей

 
Полюбившийся многим "Человеку-Паук", 26-летний британец Том Холланд решил покинуть социальные сети 
 
Об этом он рассказал поклонникам в Instagram.
 
"Для меня Instagram и Twitter слишком удушающие. Я очень зацикливаюсь, когда начинаю читать в Сети что-то о себе, и это оказывает пагубное влияние на мое психическое состояние. Поэтому я решил сделать шаг назад и удалить приложения", — сказал он.
 
Холланд, хоть и уходит из соцсетей, поддердивает благотворительную организацию The Brothers Trust и приложение Stem4 для психологической помощи подросткам.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы