



"Человек-Паук" уходит из соцсетей

Полюбившийся многим "Человеку-Паук", 26-летний британец Том Холланд решил покинуть социальные сети

Об этом он рассказал поклонникам в Instagram.

"Для меня Instagram и Twitter слишком удушающие. Я очень зацикливаюсь, когда начинаю читать в Сети что-то о себе, и это оказывает пагубное влияние на мое психическое состояние. Поэтому я решил сделать шаг назад и удалить приложения", — сказал он.