



Брэд Питт и Джордж Клуни снимают ночные сцены триллера "Волки" в Нью-Йорке

Вечером в среду, 8 февраля, в Нью-Йорке два оскароносных актера снимали сцены в гараже для своего предстоящего фильма Apple TV+ "Волки".



Брэд Питт и Джордж Клуни уже несколько недель заняты в съемках нового фильма с партнером по фильму Остином Абрамсом. На прошлой неделе они были замечены в погоне за Остином в нижнем белье по улицам Нью-Йорка во время съемок очередного эпизода.



Триллер "Волки" от сценариста и режиссера фильма "Человек -паук: Возвращение домой" Джона Уоттсома, — это "рассказ о двух одиночках, получивших одну и ту же работу".

