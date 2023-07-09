



Братья Коэны снова вместе: Начата работа над новым фильмом

Культовые братья-режиссеры Джоэл и Итан Коэны воссоединились и уже работают над новым проектом. Об этом младший брат Итан сообщил в интервью журналу Empire.



О предстоящем фильме пока ничего неизвестно. Не обнародовано ни название, ни жанр, ни синопсис.



Напомним, вместе сценаристы и постановщики братья Коэны сняли такие ленты, как “Большой Лебовски”, “Перекресток Миллера”, “Бартон Финк”, “Фарго”, “Старикам здесь не место”, “Прочесть и сжечь”, “Ав, Цезарь!”, “Внутри Люина Дэвиса”.



Их последней совместной работой стал вестерн-альманах “Баллада Бастера Скраггса” 2018 года выпуска.



После этого братья разорвали творческий союз и начали работать отдельно. Джоэл Коэн создал авангардную “Трагедию Макбета” по пьесе Шекспира, вышедшую на экраны 2021 года, а Итан Коэн поставил роуд-комедию “Drive-Away Dolls”, которая должна выйти в сентябре 2023 года.