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Братья Коэны
09.07.2023 00:34 Наталья Богинская

Братья Коэны снова вместе: Начата работа над новым фильмом

Культовые братья-режиссеры Джоэл и Итан Коэны воссоединились и уже работают над новым проектом. Об этом младший брат Итан сообщил в интервью журналу Empire.

О предстоящем фильме пока ничего неизвестно. Не обнародовано ни название, ни жанр, ни синопсис. 

Напомним, вместе сценаристы и постановщики братья Коэны сняли такие ленты, как “Большой Лебовски”, “Перекресток Миллера”, “Бартон Финк”, “Фарго”, “Старикам здесь не место”, “Прочесть и сжечь”, “Ав, Цезарь!”, “Внутри Люина Дэвиса”. 

Их последней совместной работой стал вестерн-альманах “Баллада Бастера Скраггса” 2018 года выпуска.

После этого братья разорвали творческий союз и начали работать отдельно. Джоэл Коэн создал авангардную “Трагедию Макбета” по пьесе Шекспира, вышедшую на экраны 2021 года, а Итан Коэн поставил роуд-комедию “Drive-Away Dolls”, которая должна выйти в сентябре 2023 года.

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