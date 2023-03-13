



Биографический фильм Спилберга провалился на Oscar, несмотря на 7 номинаций

Стивен Спилберг получил семь номинаций за свой самый личный фильм, и это мог бы быть самый удачный год для Стивена Спилберга на церемонии вручения премии Oscar.



“Фабельманы”, сугубо личная инсценировка режиссером своего еврейского воспитания, не получила ни одного ”Оскара”, на которые были номинирована в воскресенье вечером. Фильм Спилберга проиграл в самых весомых категориях:

“Лучший фильм”,

“Лучший режиссер”,

“Лучшая актриса”

“Лучший оригинальный сценарий”.

Во всех категория ленту Спилберга обошла комедия “Все, везде и сразу”.Однако, фильм “Фабельманы” стал любимой изюминкой ведущего Джимми Киммела. Киммел отпустил серию шуток о фильме, в том числе окрестив Спилберга и звезду Сета Рогена “Джо и Хантером Байденами из Голливуда”.