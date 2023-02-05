



“Аватар 2” уступил лидерство по кассовым сборам триллеру Шьямалана

Фильм ужасов М. Найта Шьямалана “Постучать в хижину” за первые выходные собрал 14,2 миллиона долларов, что оказалось достаточно для того, чтобы возглавить чарты кассовых сборов и свергнуть “Аватар: Путь воды” с пьедестала лидера , где он провел семь недель. Жуткий триллер от Universal чуть не обогнала другая премьера “80 для Брэди”, занявшая второе место с 12,5 миллионами долларов. Это крупная победа для Paramount, которая поддержала спортивную комедию с Лили Томлин, Джейн Фонда, Ритой Морено и Салли Филд.



Зрители были очарованы объединенной мощностью четырех голливудских икон, которые играют лучших подруг, едущих на Суперкубок, чтобы посмотреть, как их герой Том Брэди играет в футбол. Фильм, производство которого обошлось в 28 миллионов долларов, получил многообещающую оценку “A-” CinemaScore от покупателей билетов.



“Мы чертовски довольны результатами”, – говорит Крис Аронсон, президент Paramount по внутренней дистрибуции. “Это подтверждает старую поговорку – не нужно снимать фильм для всех, но он должен быть для кого-то”.



На “80 для Брэди” пришло больше людей, чем на “Постучаться в хижину”, даже несмотря на то, что последний принес больше денег за выходные. “Постучать в хижину” прибавил 7 миллионов долларов в международном прокате, доведя его глобальный счет до 21,2 миллиона долларов. Дэйв Батиста, Джонатан Грофф и Бен Олдридж снялись в фильме с рейтингом R, в котором рассказывается о семье, внезапно взятой в заложники незнакомцами во время отдыха в отдаленной хижине. Для Шьямалана, режиссера фильмов “Шестое чувство”, “Неуязвимый” и других умопомрачительных фильмов, “Стук в хижине” считается худшим в карьере режиссера. Тем не менее, его создание обошлось в 20 миллионов долларов, поэтому фильму не потребуется много, чтобы получить прибыль.



“Постучать в хижину” – это напряженный триллер, и этот фильм лучше всего смотреть в большом кинотеатре с аудиторией”, – говорит Джим Орр, президент Universal по внутреннему прокату.

