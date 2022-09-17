



Amazon выпустит сериал во вселенной "Бегущего по лезвию"

Amazon выпустит сериал во вселенной "Бегущего по лезвию". Компания уже запустила шоу в разработку.



Проект станет прямым продолжением фильма “Бегущий по лезвию 2049” Дэнни Вильнева, вышедшего в 2017 году.



"Оригинальный [фильм] "Бегущий по лезвию" режиссера Ридли Скотта считается одним из лучших и влиятельных научно-фантастических фильмов всех времен, и мы рады представить "Бегущий по лезвию 2099" нашим глобальным клиентам Prime Video", — сказал Вернон Сандерс, глава глобального телевидения Amazon Studios.