



"Звуки осени" в Нетании

20 сентября на площади Ха-Ацмаут в Нетании соберется яркая компания артистов, чтобы порадовать жителей города настоящим праздником музыки. Большие мероприятия для русскоязычного населения Нетании всегда были традиционными для города, и проходили регулярно на разных площадках. Исключением для их проведения стал период «короны». Сейчас, вернувшись в русло обычной жизни, город, по инициативе и при самом активном участии депутата горсовета Нетании от НДИ, ответственного за алию и интеграцию Бориса Цирульника, при поддержке мэра Мириам Файрберг-Икар, возобновляет прекрасную традицию.



Раскрывая сразу все козыри, организаторы мероприятия рады сообщить, что в концерте выступит знаменитый Андрей Макаревич. Сам житель Нетании, музыкант с радостью выступит для всех жителей и гостей города.



Начнется концерт с выступления танцевальных коллективов города. На сцену на главной площади Нетании выйдут ученики: школы танцев «Фуэте», хореографической школы «Валентина – VK», студии танца «Dancing Class» и студии танца «Скицца».



Во втором отделении концерта для зрителей будут выступать известные и любимые израильской публикой артисты: Евгений Чепурняк, Frank OZ, Эмиль Хачатурян и танцевальный дуэт Жени Либман и Евгения Суворова.

Вести концерт будут Ян Левинзон и Лика Длугач.



Приглашаем всех 20 сентября на площадь ХаАцмаут на большой концерт «Звуки осени».



Начало: 19:30

Кикар Ха-Ацмаут, Нетания

Вход свободный



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