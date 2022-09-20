"Звуки осени" в Нетании
20 сентября на площади Ха-Ацмаут в Нетании соберется яркая компания артистов, чтобы порадовать жителей города настоящим праздником музыки. Большие мероприятия для русскоязычного населения Нетании всегда были традиционными для города, и проходили регулярно на разных площадках. Исключением для их проведения стал период «короны». Сейчас, вернувшись в русло обычной жизни, город, по инициативе и при самом активном участии депутата горсовета Нетании от НДИ, ответственного за алию и интеграцию Бориса Цирульника, при поддержке мэра Мириам Файрберг-Икар, возобновляет прекрасную традицию.
Раскрывая сразу все козыри, организаторы мероприятия рады сообщить, что в концерте выступит знаменитый Андрей Макаревич. Сам житель Нетании, музыкант с радостью выступит для всех жителей и гостей города.
Начнется концерт с выступления танцевальных коллективов города. На сцену на главной площади Нетании выйдут ученики: школы танцев «Фуэте», хореографической школы «Валентина – VK», студии танца «Dancing Class» и студии танца «Скицца».
Во втором отделении концерта для зрителей будут выступать известные и любимые израильской публикой артисты: Евгений Чепурняк, Frank OZ, Эмиль Хачатурян и танцевальный дуэт Жени Либман и Евгения Суворова.
Вести концерт будут Ян Левинзон и Лика Длугач.
Приглашаем всех 20 сентября на площадь ХаАцмаут на большой концерт «Звуки осени».
Начало: 19:30
Кикар Ха-Ацмаут, Нетания
Вход свободный
*На правах рекламы