



Звезды TikTok посетили Израиль, чтобы показать его всему миру

Vibe Israel – аполитичная некоммерческая организация, стремящаяся изменить мнение об Израиле – организовала второй в этом году тур влиятельных блогеров по Израилю. Каждый тур посвящен теме, представляющей глобальный интерес для миллениалов и поколения Z, а тур этой недели метко назван #VibeParty, поскольку он был приурочен к Пуриму.



Каждый из участников этого тура является владельцем популярного аккаунта TikTok, число подписчиков которого варьируется от 500 000 до более чем шести миллионов и еще несколько миллионов в Instagram. Общее количество подписчиков этих шести создателей контента превышает 15 миллионов.



Среди талантов, участвующих в этом туре, – Ричард Сейлс, у которого более 9 миллионов подписчиков в TikTok и Instagram, Люк Вернон (2,2 миллиона), Бет Колли (1 миллион), Колум Райан, за которым также следят несколько миллионов, Виктор Олуватоводжу и Лука Петерсон. Их узнавали местные жители, когда они шли по улицам Иерусалима и Тель-Авива.



“До того, как я приехал, я мало что знал об Израиле. Я знал, что он существует”, – сказал Колум Райан. “Теперь я лучше понимаю, сколько здесь разных культур и насколько прекрасна эта страна в целом”.



“Я прекрасно провел здесь время”, – признался Лука Петерсон. “Я хотел приехать сюда с детства, моя мама некоторое время жила здесь в кибуце и рассказывала мне много историй. Люди были такими гостеприимными, еда буквально одна из лучших, которые я когда-либо ел. Мне понравилось изучать историю в Иерусалиме, а потом было очень весело в Тель-Авиве”.



Программа тура включала вечеринку в честь Пурима в Башне Давида, ужин в недавно открывшемся ресторане Machenyuda, сплав на байдарках по Мертвому морю, ужин с местными знаменитостями, такими как Стефан Легар, в Kilometrage by Brown Hotels, тур по Кармель. Рынок, ужин в шаббат, организованный семьей в Тель-Авиве, поездка на ферму бедуинов на севере, тур по ночной жизни, организованный Tel Aviv Global and Tourism, танцы всю ночь напролет с Офером Ниссимом на самой большой вечеринке Пурима в Израиле и солнечное утро в отеле Hilton Bay в Тель-Авиве.



“Израиль – замечательная страна, наполненная такой богатой историей, невероятно яркой атмосферой, а также разнообразной культурой. Одним из особых событий, которые мне запомнились, было катание на каяках в Мертвых. Море. Пейзаж был просто потрясающим, мне понравилось грести по кристально чистой воде, любуясь удивительными видами, которые меня окружали” – рассказала Бет Колли.



В конце тура Ричард Сейлс заявил: “Одно хочу сказать – здесь жарко. Здесь невероятная еда, обязательно вернусь”.



В течение недели группа писала о своем опыте и получала восторженные отклики своих подписчиков.



“После трехлетнего перерыва, вызванного Covid, мы возобновили наши долгожданные Vibe Tours”, – говорит Джоанна Ландау, основатель Vibe Israel. “Цель этих туров — дать возможность людям, которым миллениалы и представители поколения Z доверяют больше всего – влиятельным лицам в социальных сетях – поделиться историей Израиля с миром, показать ее своими глазами, без тем для обсуждения, политических программ или ожиданий”.