



Звезды массово отказываются выступать на коронации Чарльза ІІІ



Поступает все больше сообщений о том, что звезды мирового масштаба массово и без объяснения причин отказываются выступать на коронации Чарльза ІІІ, которая состоится в мае.



Об этом сообщает Page Six.



По данным издания, на церемонии уже отказались выступить Адель, Элтон Джон, Робби Уильямс и Spice Girls.



Как сообщает Rolling Stone, большинство музыкантов отказались объяснить, почему они не выйдут на сцену ради короля Великобритании. Представитель Элтона Джона подтвердил, что легендарного артиста пригласили, но он не сможет присутствовать из-за накладок в расписании.



По мнению экспертов, никто не хочет выступать на коронации, поскольку из-за участия в мероприятии они бы стали ассоциироваться с постоянными скандалами, бушующими вокруг королевской семьи.

