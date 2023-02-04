



Звезды "Игр престолов" Кит Гарингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка

Зездные супруги – Кит Харингтон и Роуз Лесли станут родителями второй раз. Об этом звезда "Игры престолов" рассказал на вечернем шоу Джимми Феллона.

Британский актер начал свой рассказ с забавных историй о сыне, которому уже два года. После этого он признался, что ждет малыша через несколько месяцев.



"Ему два года, и он растет умным ребенком, что неожиданно для потомка двух актеров. Даже не знаем, в кого он такой. Малыш любит аплодисменты. Каждый раз, когда он что-то делает хорошо, мы ему аплодируем. Но и тревожимся, не подталкиваем ли его таким образом в актерство", – рассказал Кит. “Но малыша ждет наибольший шок его жизни – скоро у него будет брат или сестра”.



"Я несколько напуган. С первым ребенком ты витаешь в облаках и танцуешь в ромашковых полях все девять месяцев, – ну, конечно, если ты мужчина. Но во второй раз ты быстро становишься практичным", – признался актер.



Супруги актеров попытались подготовить сына к пополнению в семье. Но он еще не очень понимает, что ждет его.



"Мы пытались с ним поговорить. Роуз показывает на свой живот и говорит: "Мамин ребенок". А он в ответ показывает на свой живот и говорит: "Мой ребенок!" – сообщил Харингтон.





Романтические отношения Кита и Роуз начались на съемочной площадке сериала "Игры престолов". Тогда они играть влюбленных, а потом признались друг другу в чувствах и в реальной жизни.



В сентябре 2017 года стало известно, что Кит и Роуз обручились. Влюбленные сделали официальное заявление в британской газете The Times. Уже через год они устроили атмосферную свадьба в Великобритании.



В сентябре 2020 года Роуз Лесли дала интервью и снялась в фотосессии издания Make Magazine, где показала беременный живот и поделилась, что ждет рождения первенца. В феврале следующего года супругов увидели вместе с малышом.

