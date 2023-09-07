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Звезды детского ТВ оштрафованы за то, что ехали по шоссе Аялон на лошади
07.09.2023 14:05 Аркадий Бочаровский

Звезды детского ТВ оштрафованы за то, что ехали по шоссе Аялон на лошади


Штраф в сумме 1000 шекелей выписан звезде детского ТВ Израиля Рою Бою.

Бой катался  на лошади по шоссе Аялон с другой звездой, сидевшей прямо за ним - Михаль Ха Ктана.

На Роя был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения на сумму 1000 шекелей за создание помех движению и совершение противоправного действия.
 



На фотографиях с места происшествия, которые были распространены в социальных сетях и даже обнародованы PR-агенствами этих двух звезд, видно, что они едут на лошади рядом с автомобилями. Причиной странного поступка, с которым, видимо, не согласны полицейские, стали съемки клипа для новой песни. 

"Во время съемок клипа, среди всех демонстраций и внутренних войн, которые уже много недель происходят в этом районе Тель-Авива, мы были рады доставить немного радости очевидцам, смысл песни - единство, потому что мы братья", - заявили Вайцман и Оз.

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