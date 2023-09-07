



Звезды детского ТВ оштрафованы за то, что ехали по шоссе Аялон на лошади



Штраф в сумме 1000 шекелей выписан звезде детского ТВ Израиля Рою Бою.



Бой катался на лошади по шоссе Аялон с другой звездой, сидевшей прямо за ним - Михаль Ха Ктана.



На Роя был составлен протокол о нарушении правил дорожного движения на сумму 1000 шекелей за создание помех движению и совершение противоправного действия.



ללא אישור המשטרה: כוכבי הילדים רוי בוי ומיכל הקטנה דהרו באיילון על סוס בצילומי קליפ חדש. הפקת הקליפ לא קיבלה אישור מהמשטרה ומדובר בעבירת תנועה. המקרה עבר לבדיקה של בוחני משטרת מחוז תל אביב לבחינת הגשת תלונה@SivanSisay pic.twitter.com/GHeGfUcaa7 — כאן חדשות (@kann_news) September 6, 2023

На фотографиях с места происшествия, которые были распространены в социальных сетях и даже обнародованы PR-агенствами этих двух звезд, видно, что они едут на лошади рядом с автомобилями. Причиной странного поступка, с которым, видимо, не согласны полицейские, стали съемки клипа для новой песни."Во время съемок клипа, среди всех демонстраций и внутренних войн, которые уже много недель происходят в этом районе Тель-Авива, мы были рады доставить немного радости очевидцам, смысл песни - единство, потому что мы братья", - заявили Вайцман и Оз.