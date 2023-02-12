



Звезда южнокорейского рэпа показал свое нижнее белье в аэропорту

Чон Хосок, более известный как Джей-Хоуп, южнокорейский рэпер, участник бойз-бэнда BTS, стал гостем на YouTube-шоу «MMTG», которое ведёт ДжэДжэ.



Тем для разговора с красавчиком-певцом было много, но самой интересной стало обсуждение забавных и нелепых поступков из прошлого артиста. В частности, ДжэДжэ спросила Джей-Хоупа о его одежде, в которой участник группы BTS появился в аэропорту по пути на MAMA Awards 2022. Тогда исполнитель продемонстрировал стильный образ, но с некоторыми нюансами. Брюки Джей-Хоупа были слишком низко приспущены, из-за чего певец продемонстрировал всем окружающим и фотографам своё нижнее бельё.



По признаниям самого артиста, он не знал, что его трусы стали достояние общественности.



"Когда я вышел, брюки сильно приспустились. Честно говоря, я должен был проверить это прежде, чем выйти", — смущённо оправдывался он перед ведущей шоу.



Ещё одной причиной неловкой ситуации Джей-Хоуп назвал своё активное приветствие папарацци. Как сказал певец, он слишком сильно махал руками на камеру, что также могло спровоцировать конфуз с брюками.



Отметим, что это далеко не первые оправдания Джей-Хоупа по поводу одежды и весьма рискованного стиля. Аналогичная ситуация произошла с ним, когда он возвращался из США после съёмок музыкального клипа на "Chicken Noodle Soup" с участием Бекки Джи. Тогда внимание фотографов и всех, кто видел певца, ошеломил сексуальный образ с расстёгнутым джинсовым пиджаком.