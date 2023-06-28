Звезда YouTube обвинила Гарри и Меган в клевете
Звезда YouTube Шэллон Лестер обвинила принца Гарри и Меган Маркл в клевете.
По данным таблоидов, таким образом она прокомментировала их документальный фильме на Netflix.
По словам блогерши, Гарри и Меган показали ее в своем сериале и вставили нарезки с ее канала, намекая на ее причастность к скоординированной троллинговой кампании против супружеской пары.
Лестер намекнула на то, что намерена подать против Маркл и ее мужа иск в суд.
"Поверьте мне, когда я говорю, что использую любую возможность, чтобы пригвоздить их *** к стене за это. Это диффамация, клевета. И знаете, что это еще? Это дезинформация", - возмутилась она.