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Звезда YouTube обвинила Гарри и Меган в клевете
28.06.2023 17:57 Алина Груднева

Звезда YouTube обвинила Гарри и Меган в клевете

Звезда YouTube Шэллон Лестер обвинила принца Гарри и Меган Маркл в клевете.

По данным таблоидов, таким образом она прокомментировала их документальный фильме на Netflix.

По словам блогерши, Гарри и Меган показали ее в своем сериале и вставили нарезки с ее канала, намекая на ее причастность к скоординированной троллинговой кампании против супружеской пары.

Лестер намекнула на то, что намерена подать против Маркл и ее мужа иск в суд.

"Поверьте мне, когда я говорю, что использую любую возможность, чтобы пригвоздить их *** к стене за это. Это диффамация, клевета. И знаете, что это еще? Это дезинформация", - возмутилась она.
 

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