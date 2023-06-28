



Звезда YouTube обвинила Гарри и Меган в клевете

Звезда YouTube Шэллон Лестер обвинила принца Гарри и Меган Маркл в клевете.



По данным таблоидов, таким образом она прокомментировала их документальный фильме на Netflix.



По словам блогерши, Гарри и Меган показали ее в своем сериале и вставили нарезки с ее канала, намекая на ее причастность к скоординированной троллинговой кампании против супружеской пары.



Лестер намекнула на то, что намерена подать против Маркл и ее мужа иск в суд.



"Поверьте мне, когда я говорю, что использую любую возможность, чтобы пригвоздить их *** к стене за это. Это диффамация, клевета. И знаете, что это еще? Это дезинформация", - возмутилась она.

