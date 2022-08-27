



Звезда "Трансформеров" хотел совершить суицид

Голливудский актер, звезда "Трансформеров" Шайа Лабаф признался, что думал покончить жизнь самоубийством. По словам 36-летнего актера, такие мысли стали его посещать после столкновения с юридическими проблемами в последние годы, эмоционального взрыва на бродвейском шоу и судебного иска о сексуальных побоях и нападениях.



"На данный момент я ядерный. Никто не хочет со мной разговаривать, включая мою мать. Мой менеджер не звонит. Агент не звонит. Я больше не связан с бизнесом", – сказал Шайа в интервью.



"У меня на столе был пистолет. Меня здесь не было. Я больше не хотел жить, когда это произошло. Стыд, которого я никогда раньше не испытывал, такой стыд, что забываешь, как дышать. Вы не знаете, куда идти. Вы не можете выйти на улицу и съесть что-нибудь вроде тако", - признался он.



