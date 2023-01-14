



Звезда TikTok, поглощавший на камеру тонны странной еды, умер молодым

Звезда TikTok под ником Waffler69, прославившийся тем, что ел перед камерами тонны фаст-фуда и различную странную еду, умер в 33 года.



По данным TMZ, инфлюенсер, чье настоящее имя Тейлор, скончался от сердечного приступа.



По словам его брата Клейтона, Тейлор испытывал некоторый дискомфорт и позвонил своей матери. Когда ему стало хуже, он вызвал скорую помощь. В больнице он скончался.



Тейлор прославился тем, что поглощал тонны дикой и ностальгической еды, которую часто демонстрировал вместе со случайными ретро-кассетами VHS и DVD.

Он ел все подряд, от огромных фруктовых лепешек до спагетти с осьминогом. Блогер поглощал даже "просрочку". Один из примеров - хлопья, выпущенные в 1989 году для рекламы фильма Тима Бертона. Пробовал он и консервированные продукты десятилетней давности, а также экспериментировал с необычными вкусовыми сочетаниями.В TikTok за тем, как он поглощает еду, следили 1,7 миллиона подписчиков. Он также имел успех в Instagram и на YouTube.