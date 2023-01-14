Звезда TikTok, поглощавший на камеру тонны странной еды, умер молодым
Звезда TikTok под ником Waffler69, прославившийся тем, что ел перед камерами тонны фаст-фуда и различную странную еду, умер в 33 года.
По данным TMZ, инфлюенсер, чье настоящее имя Тейлор, скончался от сердечного приступа.
По словам его брата Клейтона, Тейлор испытывал некоторый дискомфорт и позвонил своей матери. Когда ему стало хуже, он вызвал скорую помощь. В больнице он скончался.
Тейлор прославился тем, что поглощал тонны дикой и ностальгической еды, которую часто демонстрировал вместе со случайными ретро-кассетами VHS и DVD.
Он ел все подряд, от огромных фруктовых лепешек до спагетти с осьминогом. Блогер поглощал даже "просрочку". Один из примеров - хлопья, выпущенные в 1989 году для рекламы фильма Тима Бертона. Пробовал он и консервированные продукты десятилетней давности, а также экспериментировал с необычными вкусовыми сочетаниями.
В TikTok за тем, как он поглощает еду, следили 1,7 миллиона подписчиков. Он также имел успех в Instagram и на YouTube.
@wafffler69 I hope your week is going good! Don’t let the holidays stress you out too much this year, you got it! 💛 #1991 #adams #family #cereal #snack #food #foodtok #breakfast #wednesday #wednesdayaddams ♬ original sound - wafffler69