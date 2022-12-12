



Звезда "Теста на беременность" рассказала, как решила сняться без одежды

Актриса Лянка Грыу весной 2022 года развелась с супругом, режиссером Михаилом Вайнбергом, в браке с которым она жила 12 лет. Бывший муж многому научил Лянку - в том числе и раздеваться перед камерой.



Первый опыт работы вь откровенных сценах актриса получила во время съемок в сериале «Тест на беременность». Она не скрывает, что раздеться перед камерой ей помог именно Вайнберг, ведь знаменитости было важно, чтобы в такой момент рядом с ней находился режиссер, которому она может доверять.



Помимо этого, звезда считает бывшего мужа гениальным творцом, а также обаятельным и талантливым человеком, любящим актеров, с которыми он работает.