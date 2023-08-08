Звезда "Секса в большом городе" ответил на обвинения в изнасиловании
Звезда сериала и фильма "Секс в большом городе" Крис Нот прокомментировал обвинения в изнасиловании.
По словам актера, он действительно изменял своей жене.
"Я действительно изменял своей жене", — отметил он.
Тем не менее Нот отрицает все обвинения в свой адрес относительно изнасилования. По его словам, все связи с женщинами были по обоюдному согласию.
Напомним, что "мужчину мечты" из сериала обвинили в изнасилованиях несколько женщин в 2021 году. Из-за этого героя убрали из продолжения под названием "И просто так...".