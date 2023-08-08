



Звезда "Секса в большом городе" ответил на обвинения в изнасиловании

Звезда сериала и фильма "Секс в большом городе" Крис Нот прокомментировал обвинения в изнасиловании.



По словам актера, он действительно изменял своей жене.



"Я действительно изменял своей жене", — отметил он.



Тем не менее Нот отрицает все обвинения в свой адрес относительно изнасилования. По его словам, все связи с женщинами были по обоюдному согласию.



Напомним, что "мужчину мечты" из сериала обвинили в изнасилованиях несколько женщин в 2021 году. Из-за этого героя убрали из продолжения под названием "И просто так...".