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Звезда "Секса в большом городе" ответил на обвинения в изнасиловании
08.08.2023 12:51 Алина Груднева

Звезда "Секса в большом городе" ответил на обвинения в изнасиловании

Звезда сериала и фильма "Секс в большом городе" Крис Нот прокомментировал обвинения в изнасиловании.

По словам актера, он действительно изменял своей жене.

"Я действительно изменял своей жене", — отметил он.

Тем не менее Нот отрицает все обвинения в свой адрес относительно изнасилования. По его словам, все связи с женщинами были по обоюдному согласию.

Напомним, что "мужчину мечты" из сериала обвинили в изнасилованиях несколько женщин в 2021 году. Из-за этого героя убрали из продолжения под названием "И просто так...".

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