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Звезда рок-группы 80-х угодил за решетку
30.08.2023 19:14 Алина Груднева

Звезда рок-группы 80-х угодил за решетку

Бывший басист популярной в 80-х рок-группы Paper Lace Джон Чемберс угодил за решетку по обвинению в сексуальном преступлении в отношении 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает таблоид The Sun.

Согласно обвинительному заключению, 73-летний Чемберс угощал подростка китайской едой, выпивкой и марихуаной, которые тот не мог себе позволить, после чего совратил несовершеннолетнего.

Теперь его заключили в тюрьму на 10,5 лет по восьми пунктам обвинений в непристойном нападении. Что примечательно, Чемберс был осужден за хранение непристойных изображений детей в 2005 году.

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