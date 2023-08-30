



Звезда рок-группы 80-х угодил за решетку

Бывший басист популярной в 80-х рок-группы Paper Lace Джон Чемберс угодил за решетку по обвинению в сексуальном преступлении в отношении 12-летнего мальчика.



Об этом сообщает таблоид The Sun.



Согласно обвинительному заключению, 73-летний Чемберс угощал подростка китайской едой, выпивкой и марихуаной, которые тот не мог себе позволить, после чего совратил несовершеннолетнего.



Теперь его заключили в тюрьму на 10,5 лет по восьми пунктам обвинений в непристойном нападении. Что примечательно, Чемберс был осужден за хранение непристойных изображений детей в 2005 году.