



Звезда порно и криминальнальный босс Шломи Бен-Давид: я никого не боюсь

В прошлую субботу поздно вечером преступник Шломи Бен-Давид, бывшая порнозвезда, ехал по одной из темных улиц в Пардес Хана. Вдруг из кустов появились двое молодых людей в масках и бросились к его машине. Один из них достал пистолет калибра 9 мм и выпустил в него около семи пуль, одна из которых попала в ногу Бен-Давиду. Он выскочил из машины и убежал. Убийцы, члены преступных организаций из Умм-эль-Фахма и Кфар-Кары, попытались преследовать его, но ему удалось убежать.



"Мне очень повезло, - повторял Бен Давид в разговоре со своими единомышленниками, - странно, что они знали, где я нахожусь, может быть, они следили за мной или заплатили кому-то, чтобы он передал им информацию. Я извлеку уроки, чтобы понять, что именно произошло, чтобы они не пришли ко мне в следующий раз - а если и придут, то их вообще ждет неприятный сюрприз. К счастью, они были дилетантами, и я выжил, лучше умереть на ногах, чем жить на коленях".



Несмотря на то, что Бен Давид испытывал мучительную боль в ноге, он решил не обращаться в больницу за медицинской помощью, опасаясь, что туда приедет полиция и допросит его о случившемся.



Несмотря на покушение, Бен-Давид продолжает, как ни в чем не бывало. "Это все свыше, если в моей судьбе написано, что я умру молодым, то так и будет, а если нет, то все нормально, - пояснил он, - я страдаю от боли в ноге, но это пройдет. Я буду продолжать свободно ходить, я никого не боюсь. Пусть прячутся те, кто пытался меня убить. Ну “заказали” меня, ну и что? Я буду драться с тем, с кем придется".



40-летний Бен-Давид снимался в порнофильмах в Израиле и Европе в 90-е годы, но отказался от успеха в пользу мира криминала. Ранее он отбывал тюремные сроки за грабежи и изготовление взрывных устройств. Полиция подозревает, что он стал "инженером по бомбам" преступного мира на севере страны.



Около девяти месяцев назад он был освобожден из тюрьмы и с тех пор занимается бизнесом. По мнению полиции, некоторые аспекты его деятельности являются незаконными, поэтому он считается мишенью центрального подразделения полиции Прибрежного округа. "Я стал более осторожным, бдительным, настороженным, как пружина, чтобы меня не тронули. Те, кто пытался меня устранить, заплатят, - предупредил Бен-Давид через своих помощников, - те, кто меня знает, знают, что я не лопух. Судный день для убийц и тех, кто их подослал наступит скоро".

