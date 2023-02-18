



Звезда покера проиграл $200 000, не сумев похудеть на спор

Известный стример и покерист Даг Полк придумал действенный способ, как привести себя в форму. Американец согласился устроить пари, согласно которому ему нужно было уменьшить процент подкожного жира в 2 раза, однако мотивации оказалось недостаточно.



Даг Полк построил успешную карьеру покериста, поднявшись с микролимитов до хайстейкс. Только в живых турнирах общая сумма его выигрышей составляет около 10 000 000 долларов. Он также является владельцем 3 браслетов WSOP и славится своим пристрастием к разнообразным пари.



В феврале прошлого года стример затеял "жирный" спор с Билом Перкинсом. По условиям пари, Полк должен был за год уменьшить процент подкожного жира в 2 раза. При этом ему разрешалось пользоваться поддержкой квалифицированных тренеров и разнообразных диет.



Американец начинал челлендж с весом в 99,5 килограммов и содержанием жира в 27,7%. Через год ему нужно было иметь в организме минимум 13,85% подкожного жира. Даг снова взвесился спустя 365 дней. По итогу он сбросил более 10 килограммов, а вот процент подкожного жира составил 15,1%.



По словам Дага, повар старался, чтобы еда была вкусной, но не углублялся в подсчёт калорий. Диетолог пытался убедить его, что всё идёт нормально, хотя за первые полтора месяца количество жира в организме увеличилось. Поэтому Полк отказался от услуг специалистов и работал над собой сам.



"Первые 5 месяцев я пытался нарастить мышечную массу и не был сосредоточен на похудении. Я нанял несколько людей, которые должны были помочь, но они оказались вообще непрофессиональными", – написал в твиттере Полк.



Несмотря на проигранное пари, американец доволен своими результатами. Главное, как отмечает Полк, он полностью вышел из зоны комфорта и сумел решить проблему, от которой страдал всю жизнь.

