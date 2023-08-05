



Звезда "Папиных дочек" призналась, что легла под нож

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова призналась, что ей пришлось лечь под нож пластического хирурга.



Об этом сообщает российское издание "СтарХит".



По словам Арзамасовой, она сломала нос. Девушка сначала подумала, что травма "пройдет" без вмешательства, однако пришлось обратиться к врачу.



"Решился вопрос на одном из спектаклей. Партнер открыл мне дверь прямо в нос. В зале смех, перед глазами звездочки. На следующий день в клинику. Ремонтировать. Ну и форму деликатно поправили, конечно", — призналась актриса.

