



Звезда "Очень странных дел" потрясен оправданием зверств ХАМАСа

Звезда популярного сериала от Netflix "Очень странные дела", 19-летний еврейский актер Ноа Шнапп возмутился оправданиям зверств ХАМАСа в Израиле.



Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.



"Как и все остальные, я также хочу мира как для израильтян, так и для палестинцев. Мы должны признать, что мы все на стороне войны с террором. Выбирайте человечность, а не насилие", - сказал актер.



По словам Шнаппа, недавно он опубликовал фотографию невинной израильтянки, которую убили террористы ХАМАСа на музыкальном фестивале в Негеве. Под постом были такие ответы, как "никому нет дела", "свободная палестина", "она этого заслуживает".



"Я возмущен и потрясен оправданием смерти молодой девушки. Люди, сошли с ума? Стоп! Это всего лишь один пример с оправданием жестоких нападений на этих невинных израильтян. Не обязательно быть евреем, не обязательно быть израильтянином, вам просто нужно сочувствие и логика, чтобы понять, что это неправильно", — сказал актер.