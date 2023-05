Звезда Канн: BMW показала свою футуристическую яхту – фото

В среду в Старом порту Канн прошла презентация яхты нового типа. Это 13-метровое судно с футуристическим дизайном – большими ассиметричными окнами и впечатляющей бирюзовой крышей. Об этом пишет GQ.



Спроектировала The Icon компания BMW, официальный партнер Каннского кинофестиваля с прошлого года. Немецкий автопроизводитель представил не просто концепт, а долгосрочную цель – переход к более устойчивой мобильности на воде. И все это с помощью нового, очень роскошного средства передвижения.



Изящная электрическая лодка способна развивать скорость до 30 узлов (около 55 километров/час) и иметь запас хода в 50 морских миль (чуть менее 100 километров).



“Эта лодка была разработана как альтернатива коротким ежедневным поездкам. Недалеко отсюда мы имеем пример вертолетов между Ниццей и Монако, которые, очевидно, не являются постоянным видом транспорта”, – рассказывает Йенс Тимер, старший вице-президент BMW по работе с клиентами и брендами. "The Icon может стать экологичной альтернативой тендерам – лодкам, обслуживающим большие яхты, стоящие у берегов".



На презентации The Icon соучредитель Tyde Кристоф Баллин отметил желание его компании и немецкого автопроизводителя создать нечто "захватывающее и привлекательное", что является не просто небольшой роскошной яхтой, а может стать моделью для будущего электромобильности на воде.



Главную инновация судна – подводные крылья, которые на определенной скорости поднимают корпус лодки над уровнем воды, ограничивая сопротивление трению и, таким образом, экономя энергию. Именно благодаря подводным крыльям, а также двум электродвигателям в 136 лошадиных сил и шести батареям BMW i3 мощностью 240 киловатт в час, The Icon достигает вышеупомянутых характеристик.



“Фактически весь интерьер выдержан в сине-зеленом цвете The Icon, с разными оттенками на ковре, стенах и мебели. Это способ напомнить о чистых водах морей и стать одним целым с окружающей средой”, – объясняет Хольгер Хампф, руководитель Designworks, дочерней компании BMW Group, разработавшей дизайн The Icon. “Большинство яхт вокруг нас сегодня очень мало окон, поэтому в каютах вы не можете видеть снаружи. Проблема в том, что большую часть времени, когда вы плаваете на этих лодках, вы должны быть внутри, поэтому мы хотели переосмыслить это пространство, сделать его бесконечным”.

В результате сиденья, установленные в лодке, могут вращаться на 360 градусов, что позволяет на 100% наслаждаться видом. Вдобавок к стеклянным иллюминаторам в потолке, чтобы любоваться небом и облаками, можно открыть несколько окон в крыше.Элегантная и минималистичная The Icon оснащена интуитивно понятным цифровым интерфейсом, который объединяет все навигационные экраны и элементы управления лодки. Все это отображается на 32-дюймовом экране с разрешением 6K.





Яхта уже готова к производству, а книга заказов BMW открыта. Остается загадкой только стоимость лодки, которую немецкий производитель пока не сообщает.